Ставок-охолоджувач ЗАЕС заповнений, попри критичний рівень води в Каховському водосховищі - "Енергоатом"

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною і контрольованою, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, а рівень води у ставку-охолоджувачі є достатнім для задоволення потреб станції.

Таке повідомлення вранці 9 червня розповсюдив НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 8:00 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

В НАЕК також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадуємо:

8 червня голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону заявив, що забір води з Каховського водосховища більше неможливий, оскільки рівень води впав до "мертвої точки".

Водночас, через падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російськими військами Каховської ГЕС, в "Енергоатомі" допускають переведення в холодний стан останнього з шести енергоблоків окупованої Запорізької АЕС, який іще залишається в стані гарячого зупинення. Після цього він фактично не буде споживати воду, якої нині достатньо для ЗАЕС у ставку-охолоджувачі.

Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і за такої умови води буде досить тривалий час, це можуть бути роки, пояснювали в "Енергоатомі".