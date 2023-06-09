Государство остается крупнейшим владельцем предприятий – аналитики

По состоянию на 1 января 2023 года украинское государство владело 3 256 государственными компаниями.

Об этом говорится в дайджесте команды SOE Weekly для ЭП - аналитики проанализировали обновленный Единый реестр объектов государственной собственности.

Так, по данным этого же реестра, по состоянию на 1 января 2022 года насчитывалось 3 378 госпредприятий.

"Это означает, что в течение 2022 года их количество уменьшилось на 122 ГП, или на 3,6% от общего портфеля государственных предприятий. Это количество не включает не менее 14 000 предприятий, принадлежащих местным органам власти, по которым нет достоверной статистики", - заявляют эксперты.

Они также проанализировали перечень госпредприятий по названиям компаний. Исходя из названий, по меньшей мере 2 384 (73%) из 3 256 предприятий зарегистрированы как государственные унитарные предприятия.

При этом, по словам аналитиков, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), который ведет Единый реестр, опубликовал только названия госпредприятий в списке 2023 года, в отличие от данных, обнародованных за 2022 год, которые также включали такую информацию, как организационно-правовая форма, код ЕГРПОУ, местонахождение, субъект управления, основной вид хозяйственной деятельности, финансовые показатели и юридический статус.

Ограничение опубликованных данных может быть связано с соображениями безопасности в военное время, особенно когда речь идет о раскрытии конкретных мест расположения госпредприятий.

"Однако другие показатели, которые не содержат конфиденциальной информации, могут быть опубликованы для обеспечения общественного контроля за деятельностью госпредприятий", - говорится в дайджесте.

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Экономическая правда