Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе - МВД

В рамках пилотного проекта по сдаче экзаменов на водительское удостоверение по новой системе, который длится уже неделю, только четверть кандидатов смогли пройти теоретическое тестирование и около трети - практическое.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 23%. Успешность сдачи практического экзамена с первого раза составляет 36%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 7 июня новую систему экзаменов испытали 2524 раза. Эта статистика учитывает все категории транспортных средств.

Напоминаем:

С 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для сдачи теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики, теперь установлено больше камер наблюдения, которые не оставляют слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся.

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