В Нацбанке объяснили, почему перелицензирование платежной системы WayForPay длилось больше месяца

Национальный банк рассматривал вопрос предоставления лицензии на предоставление платежных услуг компании ООО ФК "Вэй Фор Пэй" (WayForPay) более месяца, поскольку компания все это время устраняла замечания регулятора.

Об этом в НБУ ответили на запрос ЭП.

В четверг, 8 июня, Нацбанк выдал WayForPay лицензию на предоставление платежных услуг и включил эту компанию в Реестр платежной инфраструктуры в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг (в частности, перевод средств без открытия счетов).

"Такое решение было принято по результатам рассмотрения документов, которые ООО ФК "Вэй ФОР ПЭЙ" (WayForPay) подавало в течение длительного периода - с 26 апреля 2023 года по 06 июня 2023 года", - добавили в НБУ.

В процессе рассмотрения документов финансовый регулятор несколько раз направлял WayForPay письма с замечаниями, которые должны быть устранены, в частности:

условий и порядка предоставления финансовых платежных услуг;

вопросов внутреннего аудитора;

ответственного работника за финансовый мониторинг;

защиты прав потребителей;

финансового и имущественного положения собственников.

Также НБУ несколько раз проводил встречи с представителями финансовой импании "Вэй Фор Пэй" (WayForPay) с целью дополнительного разъяснения предоставленных замечаний. И только после устранения всех замечаний Нацбанк смог принять решение о предоставлении лицензии.

"Стоит отметить, что из более ста компаний, проходивших процедуру перелицензирования, в этом конкретном случае мы увидели и заказные материалы, и манипулятивные заявления и даже намеки на возможность внешнего влияния на принятие решения", - добавили в НБУ.

Также в регуляторе подчеркнули, что коллегиальные органы НБУ будут реализовывать полномочия в четком соответствии с предписаниями закона и тратить столько времени на изучение вопроса и принятия решения, сколько потребуется, принимая во внимание только нормативную базу и требования закона.

Напоминаем:

Накануне Национальный банк выдал еще две лицензии на предоставление финансовой платежной услуги – их получили ООО "ФК ФИН ПЭЙ" и ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ".

В начале мая компания ООО "Вэй фор пей", предоставляющая платежные услуги малому и среднему бизнесу в Украине, приостановила деятельность, поскольку ожидала получения новой лицензии от НБУ.

В компании заявляли, что таким образом во время войны идет перераспределение рынка платежных услуг, ведь каждый день "просто" стоит им клиентов, идущих к конкурентам. В Нацбанке ссылались на регламент рассмотрения пакета документов для выдачи новой лицензии.

Экономическая правда