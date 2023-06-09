Пруд-охладитель ЗАЭС заполнен, несмотря на критический уровень воды в Каховском водохранилище - "Энергоатом"

Ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции.

Такое сообщение утром 9 июня распространили НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 8:00 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - 16,66 м", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

В НАЭК также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напоминаем:

8 июня глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона заявил, что забор воды из Каховского водохранилища больше невозможен, поскольку уровень воды упал до "мертвой точки".

В то же время, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, в "Энергоатоме" допускают перевод в холодное состояние последнего из шести энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС, который еще остается в состоянии горячей остановки. После этого он фактически не будет потреблять воду, которой сейчас достаточно для ЗАЭС в пруду-охладителе.

Если блоки работают, то без дополнительных источников питания пруда, в таком режиме станция может работать 1-1,5 месяца. После этого нужно перевести блоки в холодное состояние, и при таком условии воды будет достаточно на длительное время, это могут быть годы, объясняли в "Энергоатоме".