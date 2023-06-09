Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться: упал еще на метр

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За последние сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр и продолжает снижаться, а всего с утра 6 июня он упал на 4,7 метра.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

На 08:00 пятницы уровень воды Каховского водохранилища составляет 11,74 м.

Укргидроэнерго отмечает, что под водой находится большая половина здания станции. Кроме того, под водой уже оказалась земляная вставка между шлюзом и станцией, и она продолжает разрушаться.

Гидроэлектростанции Укргидроэнерго продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после срабатывания Каховского водохранилища.

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Напоминаем:

В четверг уровень воды в Каховском водохранилище достиг 12,5 м - это ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен.





