Нацбанк выдал лицензии еще двум платежным компаниям, в частности, сервису Way For Pay

Национальный банк выдал еще две лицензии на предоставление финансовой платежной услуги – их получили ООО "ФК ФИН ПЭЙ" и ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эти компании были включены в Реестр платежной инфраструктуры: ООО "ФК ФИН ПЭЙ" в статусе платежного учреждения и ООО ФК "ВЭЙ ФОР ПЭЙ" в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг.

Ранее о предоставлении лицензии компании "Вэй фор пей" сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

"Рад сообщить, что ситуация решена и компания сегодня получила лицензию. Благодарю за конструктивную профессиональную работу команду Нацбанка и платежный сервис", - написал он в Telegram.

В Нацбанке добавили, что на сегодняшний день уже 28 участников рынка получили лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и включены в Реестр платежной инфраструктуры. Доля этих финансовых учреждений на рынке платежных услуг по объему сделок составляет около 88%.

Процесс выдачи Национальным банком лицензий на предоставление финансовых платежных услуг продолжается.

Напоминаем:

В начале мая компания ООО "Вэй фор пей", предоставляющая платежные услуги малому и среднему бизнесу в Украине, приостановила деятельность, поскольку ожидала получения новой лицензии от НБУ.

В компании заявляли, что таким образом во время войны идет перераспределение рынка платежных услуг, ведь каждый день "просто" стоит им клиентов, идущих к конкурентам. В Нацбанке ссылались на регламент рассмотрения пакета документов для выдачи новой лицензии.