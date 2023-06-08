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В Украине впервые выдана лицензия на хранение энергии

Четверг, 8 июня 2023, 15:42

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), впервые в истории Украины выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по хранению энергии.

Об этом сказал председатель регулятора Константин Ущаповский на заседании НКРЭКУ в четверг, 8 июня.

Лицензию получило ООО "Будпауэр".

"Впервые в соответствии с законом Украины ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития установок хранения энергии", - ред.) и вторичной нормативной базы мы рассматриваем представление будущего лицензиата по хранению энергии, и это знаковое событие", - сказал глава регулятора Константин Ущаповский на заседании НКРЭКУ в четверг.

Нацкомиссия не указала местонахождение и мощность установки по хранению энергии, классифицировав их как "информацию с ограниченным доступом".

Ранее регулятор разработал и утвердил вторичное законодательство во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития установок хранения энергии" по развитию установок хранения энергии в части лицензирования и сертификации.

Напоминаем:

Учредителями ООО "Будпауэр" выступают Сергей Шакалов и Евгений Дидиченко. Общество зарегистрировано в Винницкой области, его основной сферой деятельности является торговля электроэнергией. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. грн.

Закон о развитии систем накопления энергии Верховная Рада приняла в середине февраля 2022 года. Этим законом были созданы предпосылки для развития в Украине технологий energy storage.

Закон длительное время разрабатывался с привлечением ключевых игроков рынка.

Для "зеленых" производителей системы акопления чрезвычайно важны для обеспечения постоянства графика поставок, ведь, к примеру, солнечная и ветровая энергетика зависят от погодных условий и расположения. Таким образом, энергия, которая в определенный период времени производится с избытком, может храниться для дальнейшего использования.

Позже Министерство энергетики планирует ввести на рынок нового оператора, который будет заниматься накоплением электроэнергии на рынке.

электроэнергия энергетика
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