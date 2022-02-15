В Украине появится оператор систем накопления энергии

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Верховная Рада внесла в законодательное поле понятие систем накопления энергии и создала предпосылки для внедрения оператора.

Об этом известно со страницы законопроекта №5436-д.

Документ во втором чтении и в целом поддержали 312 депутатов.

Закон регулирует деятельность по накоплению энергии и определяет статус систем скопления энергии.

Также вводится понятие оператора системы накопления энергии, осуществляющего деятельность по накоплению энергии с целью ее продажи, предоставления вспомогательных услуг или предоставления балансировочных услуг.

Урегулируются вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, способности использования таковой системы потребителями и производителями электроэнергии. Кроме того, операторам системы передачи и распределения запретят заниматься накоплением энергии.

Основная цель таких изменений – оптимизация производства электроэнергии благодаря выравниванию графика погрузки как на электростанцию, так и на инфраструктуру.

Системы накопления помогают интегрировать "зеленую" генерацию в энергосистему Украины и обеспечивают надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.

Напоминаем:

Министерство энергетики планирует ввести на рынок нового оператора, занимающегося накоплением электроэнергии на рынке, а также запретить это делать другим участникам.