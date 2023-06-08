В Херсоне энергетики начали восстановительные работы "там, где это возможно" – Минэнерго

В Херсоне и области подтоплены и повреждены 182 трансформаторные подстанции. В Херсоне фиксируется постепенное уменьшение уровня воды - энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно.

Об этом говорится в заявлении Минэнерго по состоянию на 13:00 8 июня.

Отмечается, что украинские ГЭС и ГАЭС за прошедшие сутки выработали на 30% больше электроэнергии, чем прогнозировалось.

"Сейчас экспертами Минэнерго и "Укргидроэнерго" прорабатывается оптимизированная модель работы ГЭС Днепровского каскада для уменьшения объемов воды и, соответственно, подтоплений, которые возникли в результате подрыва плотины Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

В Херсоне остаются подтопленными и поврежденными 129 трансформаторных подстанций.

За пределами областного центра на контролируемой Украиной территории Херсонщины подтоплены 53 трансформаторные подстанции, обесточены 4 населенных пункта. Без света остаются более 20 тысяч потребителей. Паводок фиксируют и на Николаевщине - в области обесточены 8 населенных пунктов", - добавили в министерстве.

В то же время в Херсоне фиксируется постепенное уменьшение уровня воды - энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно. По состоянию на утро 8 июня удалось вернуть электроснабжение 64 домохозяйствам. Херсонская ТЭЦ - вне зоны риска подтопления.

Ситуацию на оккупированной ЗАЭС постоянно мониторят эксперты "Энергоатома", прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной электростанции пока нет, подчеркивает Минэнерго.

При этом РФ продолжает обстрелы прифронтовых и приграничных территорий. В Донецкой области в результате боевых действий обесточены 10 населенных пунктов. В результате предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Напомним:

ГЭС, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Города в Днепропетровской области могут остаться без воды. Что об этом известно?

Экономическая правда