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United24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

Четверг, 8 июня 2023, 14:50 - Алексей Павлыш

Фандрейзинговая платформа UNITED24 запустила сбор "Поможем спасателям" на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба платформы в Telegram.

Отмечается, что на собранные средства приобретут лодки, мотопомпы, фонари, гидрокостюмы, спасательную технику для экстренных служб Украины.

Сделать донат можно по ссылке.

Также в UNITED24 сообщили, что бизнес начал направлять средства на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС. В частности, компания Dragon Capital (владелец "Украинской правды") направила 10 млн грн, аптечный холдинг "АТЦ" - 2,85 млн грн, сеть "Варус" - 2 млн грн.

Напомним:

Бизнес призывают присоединиться к помощи в эвакуации и преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС лодками, гидрокостюмами и спасательными кругами.

Экономическая правда

Херсон Каховская ГЭС бизнес финансы
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