United24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС
Фандрейзинговая платформа UNITED24 запустила сбор "Поможем спасателям" на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает пресс-служба платформы в Telegram.
Отмечается, что на собранные средства приобретут лодки, мотопомпы, фонари, гидрокостюмы, спасательную технику для экстренных служб Украины.
Сделать донат можно по ссылке.
Также в UNITED24 сообщили, что бизнес начал направлять средства на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС. В частности, компания Dragon Capital (владелец "Украинской правды") направила 10 млн грн, аптечный холдинг "АТЦ" - 2,85 млн грн, сеть "Варус" - 2 млн грн.
Напомним:
Бизнес призывают присоединиться к помощи в эвакуации и преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС лодками, гидрокостюмами и спасательными кругами.
Экономическая правда