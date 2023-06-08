United24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

Российский ВПК наращивает обороты. Откуда деньги и кто помогает РФ строить ракеты? Чтобы помешать агрессору, нужно сильнее ударить по доходам и обрезать "руку помощи" от дружественных РФ стран и компаний, которых до сих пор немало в ЕС и США. За счет чего российский ВПК наращивает мощности? (укр)

Строительство на границе идет полным ходом. Как Украина наращивает экспорт по суше Не ждут открытия морских портов. Какие проекты государство и бизнес реализовали за 1,5 года большой войны для экспорта украинских товаров по автодорогам и железной дороге. (укр)