Бизнес призвали помочь лодкам и другим спасательным снаряжениям для эвакуации

Бизнес призывают присоединиться к помощи в эвакуации и преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС по лодкам, гидрокостюмам и спасательным кругам.

Об этом написал совладелец Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

"Мы получили список того, что необходимо для ликвидации последствий ужасной катастрофы, которую устроили россияне на Каховской ГЭС. Есть понимание, что нужно ГСЧС и ГССТ. Список большой — ключевая потребность лодки, мотопомпы, фонари, гидрокостюмы, спасательные круги и шнуры", - написал он.

Бизнесмен призвал присоединиться к сбору все украинские бизнесы и добавил, что маркетплейс передал 9 лодок с моторами и 150 спасательных жилетов.

Список нужного снаряжения в таблице по ссылке.

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