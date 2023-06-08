В Британии установили условия для деятельности продавцов криптовалют

Компаниям, которые продают криптовалютные активы в Великобритании, придется соблюдать новые правила их продвижения, в частности сообщать покупателям о высоких рисках таких инвестиций и защищать их от принятия поспешных решений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) подготовило свод правил, которые, как рассчитывает регулятор, помогут потребителям понять, что они могут потерять все вложенные средства, покупая практически нерегулируемые активы.

Новые правила начнут действовать 8 октября текущего года.

В частности регулятор требует введения для инвесторов, которые впервые пытаются купить криптовалютные активы, 24-часового "периода охлаждения", в течение которого они не смогут осуществлять операции. Кроме того, новые правила запрещают стимулирующие программы, в частности бонусы для новых участников или акции "пригласи друга".

FCA настаивает на том, чтобы реклама компаний, продвигающих криптовалютные активы, была четкой, честной и не вводила потенциальных инвесторов в заблуждение.

"Криптовалютная индустрия должна подготовиться к существенному изменению требований. Мы работаем над дополнительным руководством, чтобы помочь компаниям в выполнении наших требований", - заявил исполнительный директор FCA по вопросам потребителей и конкуренции Шелдон Миллс.

Напоминаем:

Регулирующие органы по всему миру усиливают надзор за криптовалютами.

В частности, в апреле этого года Европарламент принял закон о легализации и регулировании криптоактивов - MiCA (The Markets in Crypto-Assets). Евросоюз стал первой крупной юрисдикцией в мире с системной законодательной базой для сферы криптоактивов.

У криптовалютной биржи Binance на этой неделе начались проблемы в Израиле, где были арестованы ее счета.

Также, на этой неделе стало известно об иске в суд Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором упоминается владелец Binance Чанпен Чжао.

В марте в суд на Binance подал другой регулятор США - Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).