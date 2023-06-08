Украина не сможет полностью отказаться от российского 1С еще несколько лет - Минцифры

Проблема использования российского программного обеспечения "1С", вероятно, будет существовать еще несколько лет, но рынок урегулирует ее сам.

Об этом шла речь во время экономического форума "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины", передает "Интерфакс-Украина".

В частности, такой прогноз в ходе форума озвучил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, украинскому бизнесу и государственному сектору понадобится несколько лет для полного преодоления зависимости от связанных с российскими разработчиками системных продуктов, таких как "1С", и перехода на украинские и международные аналоги.

"Рыночная экономика должна все выровнять, и она уже это выравнивает. Ежедневно появляются новые украинские компании, которые начинают на рынке занимать свою нишу", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что государственный сектор активно сейчас заменяет старый софт, который украинские компании администрируют.

"Сформирована определенная политика, которая реализуется. Я думаю, что через несколько лет этой проблемы не будет", - отметил он.

Со своей стороны председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев констатировал, что на сегодня более 90% бизнеса так или иначе пользуются российским ПО "1С".

"Решение запретить на государственном уровне "1С", наверное, будет популярным в соцсетях в течение одного дня, однако повлечет за собой существенные расходы бизнеса. С кем я не общался бы кулуарно, у всех неоднозначное восприятие. Поэтому это очень сложное решение. У меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Гетманцев о возможности одномоментного полного отказа от "1С".

Напоминаем:

Несмотря на то, что на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине были наложены санкции еще в 2017 году, до войны 80% украинского малого бизнеса пользовалось российской 1С

Бизнес даже предупреждали, что подобное программное обеспечение может стать основанием для проверки и изъятия техники у компаний.

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