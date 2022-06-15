До війни 80% українського малого бізнесу користувалось російською 1С, зараз активно відмовляються

Станом на лютий 2022 року, на відміну від украхїнського державного та великого корпоративного сектору, близько 80% компаній так чи інакше користувалися окремими елементами 1С.

Про це заявила керівниця проєкту MASTER:Бухгалтерія (IT-Enterprise) Марія Галелюка.

При цьому, з березня цього року розпочалися активні звернення щодо максимально оперативного переходу на українське програмне забезпечення (ПЗ).

Так, у травні кількість звернень щодо заміни ПЗ досягла 3224 (в анологічний період минулих років – 400-700).

"У першу чергу, звернення свідчать, що український бізнес прагне організувати захищеність фінансових даних і корпоративної інформації, що належать їх компаніям, а також унеможливити атаки через їхнє ПЗ на загальнонаціональні системи звітності та обліку.

У 2015 кейс з вірусом Petya продемонстрував що це можливо. Окрім цього, українські бізнесмени принципово не хочуть підтримувати інтелектуальні системи, які хоч якось пов’язані із країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

"Маємо численні звернення, коли компанії відзначають важливість "українськості виробника", синхронізації систем з українським законодавством, сертифікацію, ліцензійність продукту, перспективу і стабільність його оновлення", - кажуть в компанії IT-Enterprise.

З 2017 російське програмне забезпечення, зокрема 1С перебуває в санкційних списках. Але через багаторічну звичку та консервативність окремих користувачів на ринку в приватному секторі продовжував існувати попит на 1С у різних її варіаціях, пояснили в компанії.

"Питання переходу на українські системи гальмувала лише звичка, здебільшого необхідність опанувати новий інтерфейс. З березня цього року ми бачимо що запит на швидкі зміни колосальний: і на оперативне впровадження, і на навчання персоналу", - заявила Марія Галелюка.

Економічна правда