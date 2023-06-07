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Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты входных билетов

Среда, 7 июня 2023, 19:57 - Экономическая правда

Министерство туризма и древностей Египта опубликовало циркуляр, согласно которому ряд археологических памятников и музеев теперь применяют систему безналичной оплаты для покупки входных билетов.

Об этом сообщает Egypt Independent.

"Наличные платежи приостанавливаются в полном объеме, операции осуществляются посредством безналичных расчетов", - говорится в сообщении.

Министерство заявило, что это является продолжением его плана всеобъемлющей цифровой трансформации и помощи египетскому государству перейти на безналичные платежи.

В настоящее время система распространяется на посещение пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби, недостроенного обелиска и храма Эдфу, города Ком-Омбо, острова Филе и скалы Абу-Симбел в Асуане, Египетского музея на Тахрире и Нубийского музея.

Как пояснили в министерстве, для покупки билетов по безналу есть несколько способов. Для туркомпаний - покупка через Центр продажи билетов при Минтуризма Египта, или переводом со счета на счет, или банковской картой. Также возможна оплата билетов уже на месте гидом, представителем туркомпании - при помощи карты египетского банка, или покупка билетов онлайн на сайте Egy Monuments.

Самостоятельные туристы могут оплатить билеты банковскими картами в кассах или автоматах, а также онлайн.

Напоминаем:

До войны Египет был среди самых популярных туристических направлений в Украине.

Экономическая правда

Египет деньги туризм мир наличка
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