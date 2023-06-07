ВПЛ могут обеспечить почти бесплатным жильем: комитет Рады согласовал законопроект

Парламентский комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №9310 об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания на время войны.

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект предусматривает, что в период действия военного положения определенные категории внутренне перемещенных лиц получат право на бесплатное временное проживание в государственном жилищном фонде.

Такое право будет предоставляться на весь период войны, без ограничения сроков.

Условия для предоставления такого жилья усматриваются два:

Кабинет министров еще должен определить, какие именно категории ВПЛ получат данное право.

Право на проживание в таком жилье будет предоставляться при условии полной оплаты стоимости коммунальных услуг.

Согласно положениям законопроекта, фонд жилья, предназначенного для временного проживания перемещенных лиц, будут формировать органы местного самоуправления.

Фонды жилья будут формироваться путем выкупа (приобретения), аренды, строительства жилья, реконструкции домов и общежитий, переоборудования нежилых помещений в жилые, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность, капитального ремонта объектов жилищного фонда.

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Международные доноры предоставят Украине 17 миллионов евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц.

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