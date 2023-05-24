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Украина получит €17 миллионов на кредиты на жилье для ВПЛ от международных партнеров

Среда, 24 мая 2023, 14:37 - Анастасия Жарикова

Международные доноры предоставят Украине 17 миллионов евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила кредитование ВПЛ с представителями Держмолодьжитла и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине

"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Благодарю всех причастных, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров. Это станет мощной площадкой для интеграции ВПЛ в новые общины!" – сказала Верещук.

Кредиты со ставкой 3% годовых на сумму 892,6 млн. гривен уже получили более 650 переселенцев.

Эту грантовую программу реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.

Экономическая правда

война жилье кредиты ипотека
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