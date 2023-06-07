Всемирный банк существенно ухудшил прогноз по ВВП Украины в этом году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2%, в январе рост экономики прогнозировался на уровне с 3,3%.

Об этом говорится в отчете Global Economic Prospects.

Как объяснили во Всемирном банке, прогноз ухудшили из-за экономических последствий атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру в IV квартале прошлого года.

Также на замедление восстановления экономики влияет выезд за границу большого количества трудоспособного населения. В частности, в Европе зарегистрировали 8 миллионов украинских беженцев.

Расходы на реконструкцию и восстановление Украины Всемирный банк оценил в 2,6 раза выше уровня ВВП страны за 2022 год.

Кроме этого, во Всемирном банке считают, что давление на государственные финансы продолжится, несмотря на официальную внешнюю поддержку, включая недавно согласованное финансирование МВФ в размере 15,6 млрд долл в рамках механизма расширенного финансирования.

Напоминаем:

По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% - за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек.