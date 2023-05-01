Всі розділи
Укр / Рус

Майже кожен четвертий житель України опинився за межею бідності - Світовий банк

Понеділок, 1 травня 2023, 10:38 - Анастасія Жарикова

Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2% - за межею бідності опинились 7,1 мільйона людей.

Про це йдеться в звіті Світового банку, пише The Guardian.

В Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги - деякі з них на 50%. 

"Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності", – попередив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі. 

Що стосується рівня бідності, то великий розрив спостерігається між містами й селами. Найбільш відчутними наслідки зубожіння є саме в сільській місцевості.

Економіст Олена Білан розповіла, що ситуація могла б бути ще гіршою без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% - знову ж таки, що могло бути й гірше - але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%", - розповіла вона журналістам. 

Білан додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування.

Економічна правда

Світовий банк бідність Україна війна
Матеріали за темою
USAID надає ще 1,25 мільярда доларів на підтримку України 29 квітня 2023, 14:01
Оцінені Світовим банком збитки України від війни після деокупації подвояться - Шмигаль 26 квітня 2023, 17:19
Світовий банк дасть Україні ще 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики 13 квітня 2023, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті