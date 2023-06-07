УЗ готовится "уплотнить" пассажиров в поездах на Варшаву: ожидает согласования Польши

"Укрзализныця" ожидает согласования польской стороны для запуска в направлении Варшавы поездов со стандартными для украинских вагонов четырехместными купе, вместо трехместных, которые курсируют сейчас.

Об этом украинская железная дорога сообщает в своем Телеграмм-канале.

14 вагонов тестового поезда Киев - Варшава стандартного для Украины габарита уже получили QR-коды и маркировку Польских железных дорог.

"Еще один шаг на пути к запуску полноценного поезда на нашем самом дефицитном направлении пройден. Ожидаем финальные согласования от польских коллег и готовим вагоны к новому маршруту", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Напоминаем:

На сегодня поезда на Варшаву - это самое дефицитное направление Укрзализныци. Количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами, отмечал ранее председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Сейчас польские железнодорожники пропускают по этому маршруту только специальные вагоны "более узкого" габарита RIC, которые имеют 3-местные купе.

1 июня "Укрзализныця" запустила тестовый поезд стандартного для Украины габарита - очевидно, чтобы продемонстрировать его польской стороне на практике. Поезд будет состоять из 14 вагонов.

Перед этим были проведены переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой и получены технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego)