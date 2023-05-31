Все разделы
Укр / Рус

Укрзализныця тестирует стандартные вагоны на маршруте Киев-Варшава: предложение билетов может возрасти

Среда, 31 мая 2023, 15:01 - Анастасия Жарикова

"Укрзализныця" запускает в тестовом режиме на маршруте Киев-Варшава поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов УЗ для согласования с польской стороной - на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают на этот маршрут только специальные вагоны с 3-местными купе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Тестирование проходит на маршруте Киев - Варшава, поскольку сейчас это направление является самым дефицитным: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Предложение мест на этот поезд ограничено тем, что на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, имеющие 3-местные купе.

Для того чтобы улучшить ситуацию Укрзализныця:

  • провела переговоры о совместимости вагонов с польской инфраструктурой;
  • получила технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego);
  • выполнила успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Мы договорились с польскими коллегами о финализации этого проекта. Ранее были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно.

Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Экономическая правда

Укрзализныця железная дорога Украина Польша транспорт
Материалы по теме
Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого 30 мая 2023, 18:01
НАБУ проводит обыски у руководства УЗ – источник 30 мая 2023, 14:02
"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка 26 мая 2023, 12:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте