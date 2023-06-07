Госагентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры будет отвечать за строительство водопроводов к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства в Facebook.

Агентство планирует построить 3 звена водопровода, который будет способен пропускать около 300 тыс кубометров воды в сутки с возможностью увеличения объема водоснабжения.

Общая протяженность нового водопровода составит 87 километров.

"Наш первый шаг – согласовать маршрут его прохождения с учетом развития населенных пунктов и имеющихся коммуникаций. Далее начнем производить проектную документацию. После геологических и геодезических работ будет более четкая картина и сможем точно определить, сколько времени нужно, чтобы завершить такой масштабный проект", — прокомментировал глава Агентства Мустафа Найем.

В ведомстве напомнили, что из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище без водоснабжения останется значительная часть Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В то же время новая инфраструктура будет обеспечивать качественной питьевой водой жителей Никополя, Марганца, Кривого Рога, Томаковки, Марьянского и Покрова.

Строительство водопроводов является одним из компонентов стратегии государства по обеспечению питьевой водой пострадавших городов и сел.

Напоминаем:

Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Экономическая правда