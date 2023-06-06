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Украина и Франция подписали соглашение о временной приостановке выплат по государственному долгу

Вторник, 6 июня 2023, 19:10 - Игорь Пилипив
 
фото: міністерство фінансів

Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу, которое позволит снизить нагрузку на госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

Соглашение было подписано во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Этьеном де Понсеном и Министра финансов Украины Сергея Марченко. 

По словам Марченко, приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны. 

Напомним:

Украина 14 сентября подписала меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по внешнему долгу с международными партнерами в G7 и Парижском клубе.

Соглашение было заключено как продолжение объявленного 20 июля группой официальных кредиторов Украины намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления приостановления на дополнительный год.

Украина Франция госдолг
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Экономическая правда
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