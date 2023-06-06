АРМА ищет управляющих для имущества "Альфа-Банка"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало конкурсный отбор управляющего по отбору управляющего для объектов недвижимого имущества в Киеве, принадлежащих на праве собственности АО "Альфа-Банк".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство отмечает, что управлять этим активом может юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, которое имеет опыт управления недвижимостью, необходимые ресурсы и предложит наиболее выгодные ценовые условия.

В частности, на конкурс по поиску управляющего выставлено три объекта недвижимости:

- нежилой дом, общей площадью 2722,8 кв. м., по ул. Тургеневская, 52/58;

- павильон, общей площадью 321,9 кв. м., по ул. Софиевская, 5;

- нежилой дом, общей площадью 3892,6 кв. м., по ул. Черновола, 8 (лит. Б).

"Указанное имущество передано в управление АРМА на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Прием документов от участников конкурса продолжается до 16:00 3 июля 2023 года.

Добавляется, что будущий управляющий обязан хранить недвижимость и платить часть полученных доходов в государственный бюджет.

Напомним:

Государственное бюро расследований передало в управление Национального агентства по выявлению и менеджменту активов недвижимость бывшего городского головы Святогорска Владимира Бандуры общей стоимостью в более 12 миллионов гривен.