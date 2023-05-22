АРМА отримало майно колаборанта-ексмера Святогірська на понад 12 мільйонів

Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства з виявлення та менеджменту активів нерухомість колишнього міського голови Святогірська Володимира Бандури загальною вартістю в понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області.

Також Бюро розслідує розтрату бюджетних коштів Святогорська на будівництві дитячого садочку. Будівництво не було завершене, а акти приймання виконаних робіт містили неправдиві дані. При цьому з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 млн грн.

Нагадуємо:

У червні минулого року голова Святогірська на Донеччині Володимир Бандура погодився очолити "адміністрацію" міста після окупації на пропозицію ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

Тоді ДБР відкрило кримінальне провадження відносно ексмера за фактом державної зради.