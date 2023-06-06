В "Энергоатоме" объяснили аварийные алгоритмы охлаждения ЗАЭС

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище напрямую не влияет на снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"И в самом пруду на ЗАЭС, и в так называемых чашах бассейнов... удерживается нормальный уровень воды, который в них был до подрыва плотины Каховской ГЭС", - сказал Котин.

Если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать, добавил он.

"С сентября 2022 года энергоблоки ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит и пока не было необходимости его подпитывать. Но даже если в Каховском водохранилище вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки.

Одним из последних является использование подземной воды из скважин на площадке ЗАЭС", - пояснил Котин.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что при нынешней скорости падения уровня Каховского водохранилища воды для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС хватит на несколько дней, но существуют и альтернативные источники водоснабжения, которых может хватить на месяцы, если они не будут разрушены.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Экономическая правда