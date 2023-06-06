МАГАТЭ не видит непосредственной угрозы Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом, пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

"МАГАТЭ в курсе сообщений о разрушении на украинской Каховской дамбе; эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет", – говорится в сообщении.

The IAEA is aware of reports of damage at #Ukraine’s Kakhovka dam; IAEA experts at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant are closely monitoring the situation; no immediate nuclear safety risk at plant.#ZNPP June 6, 2023

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр – села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

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