Капитализация крипторынка снизилась на фоне иска в США против Binance

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против крупнейшей криптобиржи мира Binance и ее руководителя Чанпэна Чжао за неправомерное обращение со средствами клиентов и введение в заблуждение вносит "новую порцию неопределенности" в криптосектор.

Об этом пишет Bloomberg.

"SEC обвинила Binance Holdings и Чжао в неправомерном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регуляторов, а также в нарушении правил торговли ценными бумагами. Эти действия усиливают регуляторное давление на крупнейшую платформу для торговли цифровыми активами. Это также еще один "синяк под глазом" для криптовалют после разгрома в 2022 году, который вызвал rhf[ FTX на фоне шквала обвинений в мошенничестве", - пишет агентство.

Перед рынком стоит непростая задача восстановить доверие, а тем временем инвесторы переходят к таким темам, как акции искусственного интеллекта. Общая стоимость цифровых монет упала до 1,1 трлн долл с пика в более 3 трлн долл в 2021 году, добавляет издание.

Jane Street Group, Jump Trading и другие крупные торговые компании отказались от криптовалют в США на фоне усиленного контроля со стороны регуляторов. Уменьшение ликвидности может стать препятствием для инвесторов, поскольку усложнит упорядоченный вход и выход из инвестиций в цифровые активы.

"Через год отрасль будет совсем другой", - написал руководитель отдела исследований Matrixport Маркус Тилен. "Объемы торгов, вероятно, еще больше снизятся, что повлияет на прогнозы доходов маркет-мейкеров. Криптовалюта в США продолжит переживать ядерную зиму", - считает он.

Цены на цифровые активы во вторник в основном сдерживали падение, вызванное судебным процессом. Индекс 100 самых популярных монет потерял около 4% с момента подачи иска в понедельник. Биткоин, крупнейший токен, упал ближе к уровню 25 тыс долл.

Чистый отток с биржи Binance в понедельник достиг 702 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с февраля, согласно данным Dune Analytics.

По данным Coindesk, по состоянию на 13:24 по Киеву биткоин торговался по 25,7 тыс долл.

Напомним:

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Экономическая правда