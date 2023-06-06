"Укроборонпром" договорился с Чехией о совместном ремонте танков Т-64

"Укроборонпром" и чешское госпредприятие VOP CZ начнут совместный ремонт украинских танков Т-64, которые затем отправятся на поле боя.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

"Новоичинское военно-ремонтное предприятие вскоре начнет ремонт украинских танков Т-64. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в Чехии в течение ближайших месяцев, не может быть названо, ведь танки отправятся непосредственно на поле боя.

Контракт на ремонт и модернизацию танков Т-64 украинской армии был заключен государственным предприятием на основе меморандума между государственным предприятием VOP CZ и украинским государственным концерном "Укроборонпром" от февраля этого года", - говорится в сообщении.

"Чешская Республика поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем военные материалы, тренируем украинских солдат, а теперь еще и помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки в обучении и ремонте, а также получаем бесценный боевой опыт от украинцев", - сказала министр обороны Яна Черночева.

До конца этого года сотрудники VOP CZ должны отремонтировать неопределенное количество Т-64 советского производства. "Для VOP CZ это отличная возможность отремонтировать технику, которая затем пойдет прямо на фронт", - сказал директор компании Марек Шпок.

Он добавил, что сотрудники его компании в течение последних недель посетили заводы "Укроборонпрома" в Украине с целью налаживания взаимного сотрудничества.

По словам Шпока, танки простояли на хранении десятки лет и требуют полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.

"В целом модернизация будет осуществляться под техническим наблюдением специалистов с украинской стороны, при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связью и т.д.", - заявил Шпок, добавив, что все будет происходить в условиях повышенных мер безопасности.

"Мы благодарны чешским коллегам за партнерство и верим в большие перспективы нашего сотрудничества. Достигнутые договоренности с VOP CZ являются выполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чехией, которое Укроборонпром и Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года.

Сотрудничество в целом предусматривает производство военной техники, увеличение производства боеприпасов различных калибров (как на существующих мощностях, так и вновь созданных на защищенных площадках), развитие сервисных узлов по обслуживанию и ремонту зенитного вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним:

Госконцерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Экономическая правда