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"Укроборонпром" и Минобороны Чехии создают совместный оборонный кластер

Четверг, 10 ноября 2022, 18:40 - Алексей Павлыш

Госконцерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Соглашение подписали 9 ноября, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Кластер создается в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой, объясняют в концерне.

Создание оборонного кластера предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров", - пояснили в концерне.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - заявил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Экономическая правда

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