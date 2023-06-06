Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС

Эвакуация, ситуация на Запорожской АЭС и обеспечение питьевой водой являются приоритетными задачами в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подытоживая решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая на своем заседании 6 июня обсудила последствия разрушения россиянами Каховской ГЭС.

Было поставлено четыре главных задачи:

Основная - это развитие ситуации на Запорожской АЭС. По словам Шмыгаля, пока что ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.

Организация эвакуации и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Обеспечение питьевой водой пострадавших регионов. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Готовится выделение средств.

Проведение оценки экологических последствий.

"Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - заявил Шмыгаль.

Напоминаем:

В результате подрыва российскими оккупантами машинного зала изнутри, Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По прогнозам Прокудина, на этот момент вода должна была достичь критического уровня.