В мае украинцы приобрели рекордное для этого года количество подержанных иномарок

В мае украинский автопарк пополнили почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек - это на 0,3% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

"Проводить сравнение с прошлогодним маем не имеет смысла, потому что в прошлом году подержанные авто массово ввозили в Украину под "нулевую" растаможку", - пояснили в ассоциации.

При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее следуют дизельные - 36%, электромобили - 12%, авто с ГБО - 5%, гибриды - 2%.

Лидером майских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf (1333 шт.), добавили в "Укравтопроме".

Также в топ-3 Renault Megane - 1230 ед. и Skoda Oktavia - 840 ед.

Кроме этого, в топ-5 - Volkswagen Passat - 694 шт и Ford Focus - 403 ед.

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Также в топ-10: Nissan Leaf - 388 ед., Nissan Qashqai - 360 ед., Volkswagen Touran - 326 ед., Audi A4 - 297 ед., Skoda Fabia - 294 ед.

Отмечается, что средний возраст подержанных легковых авто, которые в мае перешли на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - резюмировали в ассоциации.

Напомним:

В мае в Украине зарегистрировали чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда