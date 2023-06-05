Стартап Маска по производству мозговых чипов Neuralink оценили в $5 миллиардов – Reuters

Стартап Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink, который два года назад оценивался в 2 миллиарда долларов во время частного сбора средств, сейчас стоит около 5 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на частные сделки с акциями, о которых агентству рассказали 5 осведомленных источников.

По словам источников, некоторые покупки оптимистично настроенных инвесторов повысили оценку в последние месяцы, накануне объявления Neuralink 25 мая о том, что американские регуляторы одобрили испытания мозгового чипа на людях.

Эксперты говорят, что для получения разрешения на коммерческое использование Neuralink может потребоваться несколько лет.

Бывший директор программы по нейроинженерии в Национальном институте здравоохранения США (NIH) Кип Людвиг сказал, что он "оптимистично" ожидает, что Neuralink понадобится еще не менее 10 лет для коммерциализации своего мозгового имплантата.

Компания также сталкивается с другими проблемами, среди которых - федеральные проверки ее деятельности в сфере исследований на животных.

Руководители Neuralink и Маск не ответили на запросы о комментариях.

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По данным Pitchbook, во время последнего известного сбора средств в 2021 году Neuralink привлекла 205 миллионов долларов при оценке примерно в 2 миллиарда долларов.

Напомним:

Компания Илона Маска Neuralink, производящая мозговые имплантаты, заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало "зеленый свет" первому клиническому исследованию на людях.

Экономическая правда