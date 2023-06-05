Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера из команды NBCUniversal

Компания Twitter наняла еще одного топ-менеджера NBCUniversal -Джо Бенарроча: он приступает к выполнению своих обязанностей в понедельник, сосредоточившись на бизнес-операциях.

Об этом пишет BBC.

"Это произойдет менее чем через месяц после того, как руководительница отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино была назначена новым генеральным директором Twitter.

Она займет должность, которую сейчас занимает Маск, который будет оставаться тесно вовлеченным в компанию", - пишет издание.

Бенарроч уже обновил свой профиль в LinkedIn, указав, что он будет работать в нью-йоркском офисе Twitter.

"Я с нетерпением жду возможности принести свой опыт в Twitter и работать со всей командой над созданием Twitter 2.0 вместе", - написал он.

Яккарино написала в Twitter "Добро пожаловать в стаю @benarroch_joe! От одной птички к другой (речь идет о логотипах NBCUniversal (павлин) и Twitter (маленькая птичка) - ред.)".

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На своем последнем месте работы Бенарроч был исполнительным вице-президентом по вопросам коммуникаций, рекламы и партнерства в NBCUniversal. Ранее он работал в Facebook.

В прошлом месяце Маск заявил, что нашел нового генерального директора для компании - Линду Яккарино. Владелец Twitter добавил, что Яккарино начнет работу через шесть недель.

Маск также заявил, что будет продолжать участвовать в работе платформы в качестве исполнительного председателя и главного технического директора.

Экономическая правда