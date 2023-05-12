Маск нашел новую директорку для Twitter: кто может возглавить компанию

Миллиардер и глава Twitter Илон Маска заявил, что нашел новую генеральную директорку для компании - ею может стать топ-менеджерка медиахолдинга NBCUniversal Линда Яккарино.

Об этом сообщил Маск в своем блоге в Twitter, Wall Street Journal.

"С радостью сообщаю, что я нанял новую CEO для X/Twitter. Она приступит к работе через ~6 недель!", - написал Маск. Он добавил, что в свою очередь будет исполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора, "буду наблюдать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами".

По данным источников WSJ, руководительница отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры о том, чтобы стать новым генеральным директором Twitter.

NBCU является американским конгломератом СМИ и сферы развлечений, принадлежащим компании Comcast. В портфель компании входят ряд новостных и развлекательных телевизионных сетей, телевизионное производство, стриминговый сервис и тому подобное.

Она работает в NBCU уже более десяти лет, где среди прочего занимается вопросами эффективности рекламы. Как руководитель отдела рекламных продаж NBCU, она сыграла ключевую роль в запуске стримингового сервиса Peacock, финансируемого рекламой.

На посту гендиректорки Яккарино столкнется с прежде всего с необходимостью вернуть рекламодателей, которые обычно обеспечивали основную часть доходов Twitter. В 2021 году, за год до покупки Twitter Маском, реклама составляла почти 90% доходов компании.

В декабре доход и прибыль Twitter снизились примерно на 40% в годовом измерении, но Маск заявил, что компания может выйти на положительный денежный поток уже в этом квартале.

По данным компании Sensor Tower, 37 из 100 крупнейших рекламодателей в Twitter ничего не тратили на рекламу в Twitter в течение первого квартала этого года, а еще 24 бренда сократили свои среднемесячные расходы на рекламу в Twitter на 80% и более.





