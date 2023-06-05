У Эрдогана новый министр финансов - обещает возвращение к "рациональной" экономической политике

Мехмет Шимшек getty images

После президентских выборов в Турции на должность министра финансов был назначен финансист Мехмет Шимшек, который заявляет возвращение к "рациональной" экономической политике после лет.

Об этом сообщает Financial Times.

Шимшек - бывший старший стратег по облигациям Merrill Lynch, который уже не впервые возглавил Минфин Турции. Шимшек ранее занимал должности вице-премьер-министра и министра финансов, но ушел из правительства в 2018 году, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назначил министром финансов своего зятя Берата Албайрака.

Эрдоган вернул его в состав кабинета министров в субботу в рамках кадровых перестановок, которые усилили ожидания, что Турция отойдет от неортодоксальной политики, которая усугубила серьезный кризис стоимости жизни и заставила иностранных инвесторов бежать с рынка.

Шимшек пообещал вернуться к "рациональной" политике после лет, когда экономическая стратегия Эрдогана привела к падению лиры до рекордно низкого уровня.

"Прозрачность, последовательность, предсказуемость и соблюдение международных норм будут нашими основными принципами в достижении цели повышения социального благосостояния", - заявил он. "У Турции нет другого выбора, кроме как вернуться к рациональной основе. Мы предоставим приоритет макрофинансовой стабильности".

"Назначение Мехмета Шимшека ... увеличивает вероятность того, что монетарная политика (Турции - ЭП) сместится в более ортодоксальном направлении", - говорится в сообщении Goldman Sachs для клиентов в субботу.

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Теперь инвесторы ждут, сменит ли Эрдоган руководство центрального банка. Действующий председатель Шахап Кавчиоглу провел ряд резких снижений ставок по указанию президента с тех пор, как он возглавил банк в марте 2021 года.

Другой вопрос заключается в том, будет ли Эрдоган готов придерживаться "рациональной" программы, если центральный банк осуществит резкое повышение ставок, которое, по мнению экономистов, является необходимым.

Напоминаем:

Турецкая лира установила новый минимум и впервые упала до курса в 20 за доллар накануне второго тура президентских выборов, которые могут завершиться победой действующего президента Реджепа Эрдогана.