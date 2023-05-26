Турецька ліра впала до нового мінімуму напередодні виборів

Турецька ліра встановила новий мінімум та вперше впала до курсу у 20 за долар напередодні другого туру президентських виборів, які можуть завершитися перемогою чинного президента Реджепа Ердогана.

Про це пише Financial Times.

В п'ятницю турецька валюта валюта торгувалася на рівні 20,33 за долар, що стало новим рекордно низьким рівнем. Ліра впала на 20% за останній рік. Тим часом місцеві банки котирують ліру на рівні, близькому до 22 за долар.

Фінансові ринки Туреччини були збентежені несподівано високими результатами Ердогана на першому турі виборів 14 травня. Наразі опитування свідчать про те, що Ердоган залишається фаворитом у другому турі голосування, що відбудеться в неділю.

Інвестори дедалі більше занепокоєні тим, що Ердоган, який займає свою посаду вже два десятиліття, продовжуватиме свою "нетрадиційну економічну політику", яка могла спровокувати галопуючу інфляцію та глибоке падіння ліри.

"Ми вважаємо, що найбільш вірогідним шляхом розвитку за Ердогана буде продовження неортодоксальної політики, що характеризується низькими відсотковими ставками, обмежувальним валютним регулюванням і високою інфляцією", - сказав економіст Capital Economics Джеймс Рейлі.

Аналітики кажуть, що ліра, ймовірно, значно ослабне після виборів, якщо Ердоган не перейде до більш ортодоксальної політики.

Занепокоєння викликає також скорочення резервів Центробанку, які зменшилися через вищий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни та інтервенції для підтримки ліри. Так, у березні-травні валові валютні резерви скоротилися на 9,5 млрд дол до 53,2 млрд дол. На кінець 2022 року резерви становили 75 млрд дол.