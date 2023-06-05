Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией

Эталонные марки нефти дорожают в понедельник после того, как по итогам заседания стран-экспортеров нефти Саудовская Аравия заявила о собственном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле.

Об этом сообщает Bloomberg.

После скачка на 4,6% нефть WTI с поставкой в июле несколько выровнялась и подорожала на 1,3% до 72,67 за баррель. Brent с поставкой в августе подорожала на 1,2% до 77,01 долл за баррель.

Сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн бар/сутки приведет к самому низкому уровню добычи за последние несколько лет после падения цен.

Причина такого решения заключается в том, что в прошлом месяце нефть на торгах в Нью-Йорке упала на 11% из-за опасений относительно экономического восстановления в мире, прежде всего в Китае, а затем - и относительно спроса на нефть.

В то время как другие члены группы пообещали сохранить существующие объемы сокращения до конца 2024 года, Россия не взяла на себя никаких обязательств по дальнейшему сокращению добычи, а Объединенные Арабские Эмираты обеспечили себе более высокую квоту на добычу на следующий год. Поэтому Саудовская Аравия таким шагом потенциально может пожертвовать своей долей рынка ради его стабилизации.

Большинство наблюдателей за рынком, в частности Goldman Sach, ожидали, что ОПЕК+ сохранит добычу на прежнем уровне. В следующем месяце дополнительное сокращение может быть продолжено.

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Напомним:

Группа ОПЕК запретила нескольким медиа-группам посещать свою производственную встречу в Вене в эти выходные. Этот шаг инициировала Саудовская Аравия, которая пытается поддержать цены на нефть.