ОПЕК запретила некоторым СМИ присутствовать на встрече группы в Вене – FT

Группа ОПЕК запретила нескольким медиа-группам посещать свою производственную встречу в Вене в эти выходные. Этот шаг инициировала Саудовская Аравия, пытающаяся поддержать цены на нефть.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal было отказано в приглашениях в венскую штаб-квартиру ОПЕК+.

ОПЕК намерена встретиться с Россией в воскресенье, 4 июня, чтобы согласовать политику добычи нефти на вторую половину года.

Издание отмечает, что запрет СМИ необычен для ОПЕК, поскольку заголовки из ее встреч могут повлиять на цены на нефть и финансовые рынки по всему миру. Особенно в то время, когда мировая экономика борется с инфляцией.

Никаких причин для исключения медиагрупп не было указано, но собеседники издания, знакомые с этим решением, говорят, что он был инициирован министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бин Салманом, оказавшимся под немалым давлением с целью повышения цен на нефть.

Ожидается, что СМИ, которым запрещено участвовать в мероприятии, отправят репортеров в Вену, даже если у них нет доступа к секретариату ОПЕК.