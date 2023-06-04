Кабмин расширил перечень товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без уплаты налогов

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Правительство расширило список товаров и услуг благотворительной помощи, на которые волонтеры могут собирать деньги без налогообложения.

Об этом говорится в постановлении кабмина № 550 от 2 июня 2023 года.

Согласно постановлению правительство расширило перечень средств, товаров (работ, услуг), который не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц.

Так в обновленный список попали летательные аппараты и ряд других товаров: аппаратуру связи, парашюты, радиоаппаратуру дистанционного управления, навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним, двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части и тому подобное.

Также в список включили субподрядные работы как часть производства беспилотных летательных аппаратов и ремонт и техническое обслуживание беспилотных летательных аппаратов.

Ранее соучредитель общественной организации Razom for Ukraine и основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович написала в Facebook о законодательной норме, которая позволяет взимать налоги с волонтерской помощи для ВСУ.

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, которые собирают все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели что-то такое, что не указано в постановлении 112 за 2016 год.

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Вы уже догадались, что в этом постановлении нет ни дронов, ни антидронових ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров", - написала Шипович.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Кабмин рассмотрит изменения в постановление правительства для решения проблемы с претензиями Налоговой к волонтерам, которые собирают средства на дроны.