США избежали дефолта: Байден подписал закон об ограничении долга

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Президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие потолка государственного долга США в размере 31,4 триллиона долларов, предотвращая первый в истории дефолт, до которого оставалось всего два дня.

Об этом сообщает Reuters.

Подписание закона, которое было закрыто для прессы, стало завершением кризиса, который донимал Вашингтон месяцами, заставил Байдена прервать международную поездку в Азию и угрожал подтолкнуть Соединенные Штаты на грань беспрецедентного экономического кризиса.

Палата представителей и Сенат приняли закон на этой неделе после того, как Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения после напряженных переговоров.

Агентство добавляет, что министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета в понедельник, если Конгресс не примет решение к тому времени.

Контролируемая республиканцами Палата представителей проголосовала 314 голосами за одобрение законопроекта, а контролируемый демократами Сенат проголосовал 63 голосами против 36.

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Напомним:

Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может снизить кредитный рейтинг США даже после того, как Конгресс принял законопроект, направленный на предотвращение дефолта.