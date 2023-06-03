Попри уникнення дефолту, агентство ​​Fitch все ще може знизити кредитний рейтинг США

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings може знизити кредитний рейтинг США навіть після того, як Конгрес прийняв законопроєкт, спрямований на запобігання дефолту.

Про це йдеться у заяві Fitch Ratings.

Зазначається, що вирішення суперечки щодо стелі держборгу є "позитивним", Fitch висловило глибоке занепокоєння повторюваним балансуванням на межі і посиленням поляризації у Вашингтоні.

"Fitch вважає, що повторювані політичні протистояння навколо ліміту боргу та призупинення в останню хвилину перед датою Х (коли вичерпуються можливості Казначейства щодо готівки та надзвичайних заходів) знижують довіру до уряду у фіскальних та боргових питаннях", - йдеться в заяві рейтингової компанії.

Fitch підкреслює, що протягом останніх 15 років спостерігалося постійне погіршення управління, із посиленням політичної поляризації та партійності, про що свідчать суперечливі вибори 2020 року, неодноразова суперечка щодо ліміту боргу та неспроможність подолати фіскальні проблеми, викликані зростанням обов’язкових витрат, що призвело до зростання бюджетного дефіциту та боргового тягаря.

Додається, що агентство планує зняти негативний прогноз у третьому кварталі. При цьому будуть розглянуті "повні наслідки останнього епізоду балансування на межі", а також перспективи середньострокової траєкторії для бюджету і боргу.

Fitch зазначає, що здатність Вашингтону досягти угоди щодо стелі держборгу, "попри гостру політичну боротьбу", а також "помірне" скорочення бюджетного дефіциту є "позитивними факторами".

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Окрім політичних та фіскальних подій, Fitch зазначає, що кредитний рейтинг США на рівні ААА підтримується "винятковими сильними сторонами", включаючи розмір американської економіки, динамічне бізнес-середовище та статус долара США як світової резервної валюти.

Нагадаємо:

Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.