Каждая пятая сигарета в Украине нелегальная - исследование

По итогам 2022 года уровень теневого рынка табачной продукции в Украине достиг 19,9% и самый высокий за последние 5 лет.

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании KPMG, передает Европейская бизнес ассоциация (ЕВА).

По данным исследования, уровень теневого рынка табачной продукции достиг отметки в 19,9% рынка. Негативный тренд за последние 5 лет только усиливается, показатель тени составлял:

в 2018 году – 4,7%;

2019 – 6,9%;

2020 – 9,9%;

2021 – 17,2%.

Из общих 7,35 млрд "подделок" наиболее существенны и остается схема с товаром, который якобы предназначен для "Duty free" - объемы такой продукции в 2022 году составили 4,31 млрд сигарет – на такую продукцию приходится 58,6% объема теневого рынка.

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Объем контрафакта составляет 2,45 млрд сигарет и остальные – контрабанда 0,59 млрд сигарет.

"Кроме внутренней проблемы, такой значительный уровень тени портит наш международный имидж - поскольку нелегальные изделия попадают и на рынки ЕС - больше всего в Польшу (0,22 млрд сигарет) и Францию (0,18 млрд)", - отмечают аналитики.

В целом, за прошлый год из Украины было вывезено 0,71 млрд сигарет в другие страны. Объем вывозимой продукции снижается: к примеру, в 2018-м из Украины "экспортировалось" 4,43 млрд продукции, а в 2021-м – 0,87 млрд.

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В Европейские Бизнес Ассоциации подчеркнули, что при таких критических показателях нелегального рынка правоохранителям необходимо максимально активизироваться и приложить все усилия, чтобы ситуация в стране начала улучшаться.

Кроме этого Ассоциация подчеркивает, что внимания нуждается не только в рынке подакцизной продукции, стране нужна комплексная стратегия борьбы с тенью во всех индустриях.

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