В ОП открестились от заявления об отказе от наличных: в мире нет даже примеров 







Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что не говорил о намерениях запретить наличные в Украине как о принятом решении, поскольку для этого нужно как минимум провести налоговую реформу и амнистию капитала.

Об этом Шурма сообщил на пресс-конференции.

"Что было сказано (на конференции, - ред.) в Лондоне? Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики и всей системы на Cashless. Мы действительно сейчас анализируем и смотрим, можно ли и как это можно ввести", - сказал Шурма.

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Но, по его словам, "произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом".

Шурма подчеркнул, что одномоментное введение cashless вообще невозможно. Для этого нужно провести ряд реформ в других сферах. В частности, должна состояться налоговая реформа, амнистия капиталов, развитие инфраструктуры для безналичных платежей, введение полной государственной гарантии на деньги в цифровом виде, обучение людей и тому подобное.

Кроме того, добавил он, на сегодня нет ни одного государства, которое бы полностью отказалось от наличных денег.

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Есть лишь несколько успешных примеров стран, которые вплотную подошли к этому. Одной из таких стран является Швеция.

"Этот путь они проходили довольно долго, работая над всеми сомнениями... Занял этот путь около 10 лет", - отметил Шурма.

В то же время он уточнил, что "мир начал развиваться значительно быстрее, цифровые продукты начали появляться и развиваться экспоненциальными темпами... Мы можем пройти этот путь не за 10 лет, а в разы быстрее. Но, безусловно, это не будет об одном дне - это будет процесс длительный".

Шурма также подчеркнул, что реакция на лондонской конференции бизнеса, представителей международных организаций и политиков была чрезвычайно положительной на идею полного отказа от наличных денег в Украине.

"Переход в Cashless не дает 100% гарантии отсутствия коррупции, но это всегда оставляет следы и это делает борьбу с коррупцией значительно проще", - подчеркнул он.

А острая реакция общества на его слова была вызвана прежде всего тем, что люди массово получают доходы в наличных в результате схем по минимизации налогов.

"Объективно: люди не платят налогов. Если мы посмотрим на структуру того, как получают наши граждане доходы, то люди в негосударственном секторе, к сожалению, до 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. Достаточно посмотреть потребительские расходы, сумму официально выплаченных зарплат, составить пропорцию - не нужно проводить какие-то глубокие исследования", - сказал он.

Напоминаем:

Идею отказа от наличных озвучила на текущей неделе первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова. Во время пресс-брифинга она отметила, что банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира.