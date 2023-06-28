Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс

Банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга.

По ее словам, украинская банковская система готова к отказу от наличных денег.

"Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова", – объяснила заместитель главы регулятора.

Однако остается вопрос, готова ли к этому Украина.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличных денег. И более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось", – добавила Рожкова.

Топменеджер Нацбанка считает, что поскольку такой практики в мире нет и поскольку какая-то часть наличности должна быть, Украина должна стремиться к увеличению объема безналичных расчетов, потому что они дешевле для банков, бизнеса и населения.

"Но я не уверена, что мы можем заявлять о том, что мы обеспечим нулевой объем наличных денег в обращении", - добавила она.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, в свою очередь, отметила, что в 2022 году мировые регуляторы и органы, ответственные за финансовую стабильность, отмечали рост наличного спроса в условиях неопределенности.

В Украине же безналичность наоборот сыграла свою роль: опыт ковидного периода помог, насколько это возможно, пережить наиболее стрессовые периоды.

В других странах, к примеру Польши, начали отмечать значительно больший спрос на наличные деньги и иногда даже была проблема с тем, как этот спрос быстро удовлетворить.

Экономическая правда