"Новая почта" открыла первое отделение в Германии

Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения украинского почтового оператора "Новая почта".

Об этом сообщается на официальном сайте почтового оператора, кроме того, на данный момент уже создана версия сайта для немецкого отделения компании.

Первое отделение в Германии открыто в Берлине и расположено по адресу Charlottenstraße 79/80, 10117. Отделение работает с понедельника по субботу.

Частные клиенты и бизнес могут получать и отправлять посылки до 100 кг. Доставка от 5 дней.

До конца года "Новая почта" планирует также открыть свои отделения еще в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Сейчас стоимость доставки из Украины в Германию составляет:

посылки до 1 кг - 250 грн

посылки до 2 кг - 400 грн

посылки до 10 кг - 600 грн

посылки до 30 кг - 1200 грн

"Тот факт, что компания даже во время войны продолжает открывать отделения и почтоматы в Украине и за рубежом, помогает своим сервисом сотням тысяч людей, еще раз доказывает, насколько ответственным является украинский бизнес. Убежден, что сотрудничество немецкого бизнеса с Новой почтой сделает свой важный вклад в успешное восстановление мирной Украины", - прокомментировал событие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, который стал почетным гостем на открытии и первым отправил в Украину поздравительную открытку.

Напоминаем:

На текущей неделе "Новая почта" вышла на рынок Румынии: первое отделение заработало в Бухаресте.

Также, "Новая почта" заявила, что пересмотрела тарифы на доставку в США: минимальную стоимость доставки посылок снизили в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.