"Новая почта" вышла на рынок Румынии: первое отделение заработало в Бухаресте

Нова пошта

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" открыл первое отделение Nova Post в Бухаресте – столице Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это первая страна, в которой компания начала предоставлять услуги по доставке в Украину и Молдову", - говорится в сообщении.

Срок доставки из Румынии в Украину составляет от 5 дней, между Румынией и Молдовой – от 3 дней.

"Румыния стала 4 страной ЕС, где открылись отделения Nova Post, чтобы дать возможность украинцам и молдованам, проживающим в Румынии, быстро получать посылки от родных из дома и поддерживать друг друга даже на расстоянии", – рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк .

По его словам, почтовый оператор также помогает местному бизнесу выйти на украинский рынок, где их ждут 30 млн активных потребителей. Для украинских предпринимателей это мощный стимул масштабировать свой бизнес и быстро доставлять товары клиентам в Румынии и Молдове.

Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. В нем можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

До 16 июля на доставку из Румынии в Украину действует специальный промокод со скидкой –50%.

Для того чтобы получить скидку, нужно зарегистрироваться до 3 июля включительно на сайте.

Стоимость доставки из Украины в Румынию составляет:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн.

"Новая почта" уже работает в Польше, Литве, Чехии и Молдове. Следующей страной, в которой компания планирует открыть отделение, является Германия.

Экономическая правда