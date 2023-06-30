Воды в пруду-охладителе ЗАЭС в долгосрочной перспективе недостаточно - глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что уровня воды, который сегодня обеспечивается в пруду-охладителе Запорожской АЭС, достаточно лишь для решения ситуативной ситуации, которая возникла после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

В то же время, в долгосрочной перспективе имеющегося количества воды - недостаточно.

"Руководство станции приняло начальные меры для сохранения необходимого количества воды, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе", - предупредил Гросси.

Разрушение плотины в Новой Каховке, нарушившее равномерное функционирование охлаждения из-за достаточно очевидного снижения уровня воды в Днепре, протекающем рядом со станцией и из которого берут воду для охлаждения реакторов, Гросси назвал "печальной чередой событий, которые ухудшают положение станции".

В то же время своей главной озабоченностью Гросси назвал физическую защиту Запорожской АЭС, обстановка вокруг которой остается сложной.

"Ясно, что ситуация там не улучшилась с (...) усилением военной активности на линии фронта. Опасность для станции увеличивается", - заявил он.

В контексте боевых действий "станция невероятно хрупкая и открыта для повреждений в случае перестрелки", добавил он.

"Наши команды по-прежнему там. Наблюдают, как развивается ситуация", - резюмировал Гросси.

Напоминаем:

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС продолжает незначительное снижение. Это подтверждает и украинская сторона.

В то же время в НАЭК "Энергоатом" систематически отмечают, что ситуация остается стабильной и контролируемой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия провела все приготовления к атаке на электростанцию, которая может вызвать ядерную катастрофу.

Сотрудники "Росатома" постепенно покидают территорию Запорожской АЭС, поскольку получили указание выехать со станции до 5 июля. Об этом 30 июня сообщило Главное управление разведки Минобороны.