Дніпро нижче Запоріжжя припинить бути судноплавним - Адміністрація судноплавства
Внаслідок підриву Каховської ГЕС Дніпро нижче Запоріжжя перестане бути судноплавним на тривалий час.
Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.
"Терористичний акт РФ матиме катастрофічні наслідки для всього регіону в цілому та майбутнього відновлення судноплавства зокрема. ... Через різке підтоплення територій зруйновано та виведено з ладу інфраструктуру портів та терміналів, розташованих в області, багато затонулих суден", - зазначив він.
За словами Ігнатенка, за Дніпрогесом річка Дніпро залишиться судноплавною. Нижче – ще тривалий час ні. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілині.
Так, проблеми виникнуть нижче безпосередньо Каховського шлюзу.
"Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі суда в бік відкритого моря. Фактично нам перекрили ворота для українського експорту", - повідомив Ігнатенко.
Проте вже виникають проблеми й вище за течією.
"Рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому б'єфі Запорізького шлюзу — 14 метрів, сьогодні на ранок фіксували 16 метрів. Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі", – заявив він.
Наразі цивільні судна з Каховського водосховища перебазують до Запоріжжя, щоб вони не залишились на мілині.
"Адміністрація другий день активно працює з судновласниками, чиї судна наразі знаходяться в акваторії Каховського водосховища. Це близько 50 суден. Наше завдання – сприяти у забезпеченні їх безперешкодній передислокації з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз", – зазначив Ігнатенко.
Нагадуємо:
Дніпро є основною артерією річкового судноплавства України.
Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого Каховське водосховище почало швидко міліти.
За останню добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.
Збитки лише водним ресурсом, за попередніми даними, склали вже 2 млрд грн. В "Укргідроенерго" кажуть, що на відновлення дамби знадобиться 5 років.
Урядом вже виділено 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на півдні України. Завдяки цим водогонам планується забезпечити централізоване водопостачання до тих населених пунктів, у яких виникли проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС. 845 млн грн виділено Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях для забезпечення населення питною водою.